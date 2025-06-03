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TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов

TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов 111
Энергетика
3 июня 2025 г. 16:36
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов

Одной из ключевых инноваций второй фазе разработки газового месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря станет внедрение автоматической подводной установки для запуска скребков (PIGs), предназначенных для очистки трубопроводов от возможных отложений.

Как передает Report, об этом сообщил глава "TotalEnergies Azerbaijan" Эммануэль де Гийебон в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Длина подводного трубопровода и особенности транспортируемого потока - смесь газа и конденсата - создают риск образования восковых отложений и гидратов. На начальном этапе эксплуатации очистку трубопровода, скорее всего, придется проводить ежемесячно. Выполнение таких операций вручную с привлечением морских судов требует значительных ресурсов и вызывает простои", - пояснил он.

По его словам, новая система позволит автоматизировать этот процесс:

"Мы разрабатываем подводную установку, в которую можно будет загрузить сразу несколько скребков. Они будут запускаться автоматически, без необходимости проведения дорогостоящих морских операций каждый месяц. Это позволит существенно сократить как операционные издержки, так и время простоя", - отметил де Гийебон.

Он подчеркнул, что технология была предварительно протестирована в рамках других проектов в Бразилии, однако ее промышленное применение на "Абшероне" станет первым в мире прецедентом подобного рода.

"Мы много лет разрабатывали эту концепцию вместе с поставщиками. Сегодня мы готовы применить ее здесь, в Азербайджане, в рамках проекта “Абшерон”, сделав этот опыт ориентиром для всей отрасли", - резюмировал глава "TotalEnergies Azerbaijan".

Отметим, что месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется JOCAP - совместной операционной компанией Absheron Petroleum. Первый газ с "Абшерона" был получен в начале июля 2023 года.

В августе 2023 года компания ADN OC подписала соглашение с SOCAR и TotalEnergies о приобретении в целом 30% доли участия в месторождении "Абшерон". Доля французской компании и SOCAR в проекте составляет по 35%.

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