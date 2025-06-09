В Нахчыване произошло массовое отравление

09:26

В Нахчыване произошло массовое отравление.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, информация об отравлении 17 человек в донёрной "Kassap Döner", расположенной на проспекте Г. Алиева в городе Нахчыване, поступила из Центра инфекционных заболеваний Нахчывана в Агентство пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно полученной информации, Агентством были оперативно приняты необходимые меры: обеспечена изоляция подозрительных продуктов, деятельность объекта временно приостановлена.

По факту проводится расследование, о результатах будет сообщено общественности.