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ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га

ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
Внутренняя политика
2 июня 2025 г. 14:37
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в мае на освобожденных территориях было обезврежено 154 противотанковых, 321 противопехотная мина и 1 991 неразорвавшийся боеприпас.

От мин очищена территория площадью 7440.2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

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Версия на английском языке More than 7,000 hectares of land cleared of mines in Azerbaijan during May
Версия на азербайджанском языке May ayında 7 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

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