Узбекистан и Словакия подпишут "дорожную карту" для реализации договоренностей в ряде сфер

Решение об этом было принято по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции "Куксарой"

Узбекистан и Словакия подготовят всеобъемлющую "дорожную карту" для качественной реализации принятых решений и соглашений между правительствами двух стран. Решение об этом было принято по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Словакии Робертом Фицо в резиденции "Куксарой".

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Узбекистана.

Они отметили важность системного взаимодействия, координации и поддержки по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках партнерства с европейскими институтами с учетом современных вызовов.

Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, прежде всего за счет расширения номенклатуры взаимных поставок. Речь идет о поставках из Узбекистана текстильной, сельскохозяйственной, электротехнической, химической продукции, полимеров, а из Словакии – каучука, автокомпонентов, фармацевтики, других промышленных товаров.

Достигнута договоренность о подготовке полномасштабной программы промышленной кооперации с ведущими компаниями Словакии, включающей реализацию проектов в агропромышленном комплексе, по локализации автокомпонентов, выпуску фармацевтических препаратов, а также проектов в области "зеленой" энергетики и туризма и т.д.