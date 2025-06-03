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"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК

"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК "Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:43
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК

Консорциум "Шахдениз" объявил окончательное инвестиционное решение по новому проекту "Шахдениз Компрессия" (ШДК), который станет следующим этапом разработки газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, доли участия в проекте "Шахдениз" распределены следующим образом: BP (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), "Южный газовый коридор" (16,02%), NICO (10,00%) и MVM (5,00%).

Проект ШДК стоимостью $2,9 млрд является продолжением двух предыдущих этапов разработки месторождения. Цель проекта – обеспечить добычу низконапорных газовых запасов месторождения, сделав их доступными, и таким образом достичь максимального коэффициента газоотдачи. Ожидается, что проект позволит добыть и экспортировать дополнительно около 50 миллиардов кубометров газа и почти 25 миллионов баррелей конденсата с месторождения.

Официальное подписание окончательного инвестиционного решения по проекту ШДК состоялось сегодня в рамках Бакинской энергетической недели.

"Проект "Шахдениз Компрессия" – это новая и важная страница в энергетической истории Азербайджана. Этот проект отражает нашу приверженность долгосрочной разработке ресурсов, технологическому прогрессу и международному партнерству. Эти инвестиции еще больше укрепят роль "Шахдениз" как важного источника энергии в регионе и за его пределами, а также создадут новые возможности для нашей местной экономики и рабочей силы", - сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии подписания.

Гэри Джонс, региональный президент BP, сказал: "Этот важный проект позволит "Шахдениз", одному из крупнейших и наиболее сложных газовых месторождений в мире, оставаться крупным мировым поставщиком энергии в ближайшие десятилетия и получить максимальную общую добычу. Мы благодарим правительство Азербайджана, SOCAR и наших партнеров по проекту "Шахдениз" за их поддержку и сотрудничество на этом пути к успеху".

В рамках проекта планируется строительство нового компрессорного объекта – электрифицированной беспилотной компрессорной платформы. Платформа будет установлена на глубине 85 метров, примерно в 3 километрах от существующей платформы "Шахдениз Браво" (ШДБ).

Платформа ШДК, на которой будут установлены четыре компрессора мощностью 11 мегаватт каждый, будет служить основным объектом для компримирования газа, добываемого как с платформы "Шахдениз Альфа" (ШДА), так и с ШДБ. Это означает, что экспортный газ, добываемый с обеих платформ, будет компримироваться на ШДК перед отправкой на береговой терминал Сангачал.

Проект также включает в себя ряд связанных объектов, которые будут установлены на контрактной площади "Шахдениз". К ним относятся:

• Внутрипромысловые подводные газопроводы, соединяющиеся с газоэкспортными линиями существующих платформ ШДА и ШДБ.

• Комбинированная линия электропередачи и волоконно-оптический кабель, проложенные от терминала Сангачал для электроснабжения платформы ШДК.

• Резервная соединительная линия электропередачи и волоконно-оптический кабель от ШДБ до платформы ШДК.

Кроме того, проект включает в себя ряд работ на существующей инфраструктуре ШДА, ШДБ и терминала Сангачал.

Планируется, что строительные работы начнутся в конце 2025 года. С завершением строительства в 2029 году платформа ШДК будет готова принимать объемы газа, добываемые с ШДА в том же году, а с платформы ШДБ – в 2030 году для их компримирования. Строительные работы будут осуществляться с использованием местных ресурсов внутри страны и создадут до 4000 рабочих мест.

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Версия на английском языке Final investment decision announced for Shah Deniz Compression project
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz Kompressiya” layihəsi üçün yekun investisiya qərarı elan edilib

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