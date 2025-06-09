Песков: Для обмена ответами на меморандумы РФ и Украины нужно продолжение переговоров

В вопросе обмена ответами на меморандумы России и Украины потребуется продолжение встречи двух делегаций.

В вопросе обмена ответами на меморандумы России и Украины потребуется продолжение встречи двух делегаций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому, конечно сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь по идее должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет", - сказал он.

Песков также отметил, что Россия сохраняет свою готовность реализовывать договоренности по передаче Украине тел погибших военнослужащих и обмену пленными.