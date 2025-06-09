Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора

Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора

Болгарские порты на Черном море - Варна и Бургас могут стать частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, такая договоренность достигнута по итогам переговоров президентов Болгарии Румена Радева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева 9 июня в Астане.

"По итогам переговоров отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов", - говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Он (Токаев - ред.) предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере", - подчеркивается в информации