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Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора

Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора
Инфраструктура
9 июня 2025 г. 13:19
Болгарские порты Варна и Бургас могут стать частью Среднего коридора

Болгарские порты на Черном море - Варна и Бургас могут стать частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, такая договоренность достигнута по итогам переговоров президентов Болгарии Румена Радева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева 9 июня в Астане.

"По итогам переговоров отмечена также актуальность взаимодействия в транспортно-логистической отрасли. Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов", - говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев считает, что для активизации деятельности в этом направлении необходимо эффективно использовать механизмы казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Он (Токаев - ред.) предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере", - подчеркивается в информации

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Версия на английском языке Bulgarian ports of Varna and Burgas may become part of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Varna və Burqas limanları Orta Dəhlizin bir hissəsi ola bilər

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