Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана

16:01

На сегодняшний день поступило более 3 тыс. обращений для организации бизнеса на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, из них 507 - от иностранных компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Азербайджано-китайской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, более 10 обращений поступили от компаний из Китая.

"Основные приоритетные сферы для бизнес-деятельности на освобожденных территориях включают строительство, туризм, горнодобывающую промышленность, нефтехимическую промышленность, цифровые технологии, транспорт и логистику, торговлю, телекоммуникации, сельское хозяйство и производство, а также концепции "умный город" и "умное село", - заявил председатель KOBİA.