Представитель АПБА в Нахчыване рассказал о возможных причинах массового отравления в донерной

Повторное массовое отравление в одной и той же донерной в Нахчыване может быть связано с нарушением правил хранения и использования продуктов.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил начальник отдела контроля пищевой цепи Агентства пищевой безопасности Нахчыванской АР Орхан Оруджов.
Он отметил, что в таких рискованных сферах обслуживания это может привести к пищевым отравлениям:
"В донерной продолжается расследование, на соответствующих этапах пищевой цепи отбираются образцы как сырого донера при хранении или на перерабатывающем предприятии, так и термически обработанного донера, а также используемых соусов, кетчупов, майонезов, которые были представлены в лабораторию института продовольственной безопасности".
Напомним, что случай массового отравления в этом же заведении был зарегистрирован ранее 22 мая. Тогда 7 человек отравились донером.
Отметим, что в этот раз предположительно от донера отправились 17 человек.