О нас

В Лас-Вегасе при стрельбе рядом с фонтанами Белладжио погибли два человека

В Лас-Вегасе при стрельбе рядом с фонтанами Белладжио погибли два человека Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник рядом со знаменитыми фонтанами Белладжио в американском городе Лас-Вегас.
Другие страны
9 июня 2025 г. 13:40
В Лас-Вегасе при стрельбе рядом с фонтанами Белладжио погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник рядом со знаменитыми фонтанами Белладжио в американском городе Лас-Вегас.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Сhannel2now, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель шерифа Эндрю Уолш.

По его словам, подозреваемый в инциденте уже находится под стражей.

Он призвал жителей не посещать этот район, пока продолжается расследование.

В полиции пока не подтвердили личности жертв и стрелка.

По данным телеканала, инцидент был запечатлен в режиме реального времени стримером, который транслировал свою прогулку по бульвару рядом с фонтанами в сопровождении женщины. Во время трансляции другой человек, предположительно, тоже стример, появился на заднем плане и вступил в перепалку с женщиной. Через несколько секунд он достал пистолет и несколько раз выстрелил.

Из-за стрельбы отель и казино Bellagio были эвакуированы в качестве меры предосторожности, хотя полиция подтвердила, что стрельба не происходила внутри казино.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
Премьер Польши запросит вотум доверия правительству в Сейм в ближайшее время
2 июня 2025 г. 22:18
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi