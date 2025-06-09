В Лас-Вегасе при стрельбе рядом с фонтанами Белладжио погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник рядом со знаменитыми фонтанами Белладжио в американском городе Лас-Вегас.

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник рядом со знаменитыми фонтанами Белладжио в американском городе Лас-Вегас.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Сhannel2now, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель шерифа Эндрю Уолш.

По его словам, подозреваемый в инциденте уже находится под стражей.

Он призвал жителей не посещать этот район, пока продолжается расследование.

В полиции пока не подтвердили личности жертв и стрелка.

По данным телеканала, инцидент был запечатлен в режиме реального времени стримером, который транслировал свою прогулку по бульвару рядом с фонтанами в сопровождении женщины. Во время трансляции другой человек, предположительно, тоже стример, появился на заднем плане и вступил в перепалку с женщиной. Через несколько секунд он достал пистолет и несколько раз выстрелил.

Из-за стрельбы отель и казино Bellagio были эвакуированы в качестве меры предосторожности, хотя полиция подтвердила, что стрельба не происходила внутри казино.