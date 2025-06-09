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Действующий председатель ОБСЕ посетит Казахстан и Узбекистан

Действующий председатель ОБСЕ посетит Казахстан и Узбекистан Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Казахстан и Узбекистан 10-11 июня.
В регионе
9 июня 2025 г. 13:41
Действующий председатель ОБСЕ посетит Казахстан и Узбекистан

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Казахстан и Узбекистан 10-11 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Финляндии, это первый визит Валтонен в Центральную Азию в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Цель поездки - укрепление партнерства ОБСЕ в регионе.

"В ходе визита глава МИД Финляндии проведет встречи с руководством Казахстана и Узбекистана, а также с представителями полевых миссий ОБСЕ и гражданского общества. В Ташкенте Валтонен также посетит университет и выступит перед студентами", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.

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