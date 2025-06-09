Розничный товарооборот в Баку вырос почти на 5%

12:45

Объем розничного товарооборота в Баку в январе-апреле этого года составил 10 млрд 860,4 млн манатов, что на 4,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Стоимость продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, проданных в торговой сети, выросла на 2,3% по сравнению с январем-апрелем предыдущего года - до 6 млрд 5,9 млн манатов, тогда как продажи непродовольственных товаров увеличились на 7,7%, до 4 млрд 854,5 млн манатов.

По данным статистики, 39,3% потребительских товаров проданы на предприятиях со статусом юридического лица, 51,7% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 9% - на рынках столицы.

Отметим, что в январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 18,4 млрд манатов. По сравнению с январем-апрелем 2024 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7%.