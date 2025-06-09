Стоимость платных услуг в Баку выросла на 11%

12:19

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, в январе-апреле этого года составила 3 млрд 3,7 млн манатов.

Об этом Reportу сообщили в Статистическом управлении города Баку.

Это на 11,2% больше в реальном выражении по сравнению с 4 месяцами 2024 года.

Юридическими лицами населению оказано услуг на 2 млрд 458,4 млн манатов или 81,8% от общей стоимости оказанных услуг.

Отметим, что за отчетный период стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, увеличилась на 9,6% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года - до 4 млрд 502,3 млн манатов.