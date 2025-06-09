КГД Армении: Готовы ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном

Комитет государственных доходов (КГД) Армении готов ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном.

Комитет государственных доходов (КГД) Армении готов ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава КГД Армении Эдуард Акопян заявил журналистам в парламенте.

"Наша задача – организовать таможенный контроль при любом сценарии. Если мы говорим о разблокировке, открытии границ, то просто нужно быть к этому готовым. Мы готовы в том плане, что у нас есть, к примеру, пункт "Маргара" с соответствующим оборудованием и механизмами, которые позволяют адаптироваться к любому сценарию и проводить таможенный контроль", – сказал он.