В США потерпел крушение пассажирский самолет

В американском штате Теннесси произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета.

В американском штате Теннесси произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на дорожный патруль штата.

По предварительной информации, на борту находилось от 16 до 20 человек. Часть пострадавших была эвакуирована вертолетами в ближайшие медицинские учреждения, другим пострадавшим помощь оказали прямо на месте происшествия.

По сведениям CNN, упавший самолет использовался для прыжков с парашютом.

Подробности инцидента и точное количество пострадавших уточняются. Спасательные службы продолжают работу на месте крушения.