Песков: НАТО тратит деньги налогоплательщиков для купирования эфемерной угрозы от РФ

НАТО тратит деньги европейских налогоплательщиков для купирования несуществующей угрозы от России.

НАТО тратит деньги европейских налогоплательщиков для купирования несуществующей угрозы от России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, намерение НАТО увеличить возможности своей ПВО на 400% - это очередное выкачивание денег налогоплательщиков в странах альянса под видом эфемерной угрозы.

Он также отметил, что России придется реагировать на агрессивные действия со стороны НАТО, и оставляет за собой право на свободу действий.