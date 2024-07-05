Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с Азербайджаном
Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с АзербайджаномCOP29 является отличной возможностью для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в климатических вопросах.
COP29 является отличной возможностью для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в климатических вопросах.
Как сообщает Report, об этом заместитель посла Израиля в Азербайджане Йоав Быстрицкий написал на своей странице в соцсети "X".
"COP29 - это прекрасная возможность расширить сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в вопросах борьбы с изменением климата. Мы приняли участие в онлайн-совещании экспертов из обеих стран, чтобы обсудить схожие проблемы опустынивания и возможные пути их решения", - написал Быстрицкий.
Дипломат также отметил, что израильская сторона в рамках климатической конференции в Баку планирует провести совместные параллельные мероприятия.
#COP29 is a great opportunity to expand the cooperation between Israel and Azerbaijan on the issues of climate change. Yesterday, we joined an on line experts meeting from both countries to discuss the similar challenges of desertification and possibe solutions.