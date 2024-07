Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с Азербайджаном

COP29 является отличной возможностью для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в климатических вопросах.

Как сообщает Report, об этом заместитель посла Израиля в Азербайджане Йоав Быстрицкий написал на своей странице в соцсети "X".

"COP29 - это прекрасная возможность расширить сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в вопросах борьбы с изменением климата. Мы приняли участие в онлайн-совещании экспертов из обеих стран, чтобы обсудить схожие проблемы опустынивания и возможные пути их решения", - написал Быстрицкий.

Дипломат также отметил, что израильская сторона в рамках климатической конференции в Баку планирует провести совместные параллельные мероприятия.