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Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с Азербайджаном

Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с Азербайджаном COP29 является отличной возможностью для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в климатических вопросах.
COP29
5 июля 2024 г. 10:15
Израиль рассматривает COP29 как возможность расширения климатического сотрудничества с Азербайджаном

COP29 является отличной возможностью для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в климатических вопросах.

Как сообщает Report, об этом заместитель посла Израиля в Азербайджане Йоав Быстрицкий написал на своей странице в соцсети "X".

"COP29 - это прекрасная возможность расширить сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в вопросах борьбы с изменением климата. Мы приняли участие в онлайн-совещании экспертов из обеих стран, чтобы обсудить схожие проблемы опустынивания и возможные пути их решения", - написал Быстрицкий.

Дипломат также отметил, что израильская сторона в рамках климатической конференции в Баку планирует провести совместные параллельные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İsrail COP29-u Azərbaycanla iqlim sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün fürsət kimi görür

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