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Посол США в Израиле: Готовимся к эвакуации своих граждан

Посол США в Израиле: Готовимся к эвакуации своих граждан США готовится эвакуировать своих граждан из Израиля.
Другие страны
19 июня 2025 г. 12:04
Посол США в Израиле: Готовимся к эвакуации своих граждан

США готовится эвакуировать своих граждан из Израиля.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсетях.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь к эвакуации военные, коммерческие, чартерные рейсы и круизные лайнеры", - сообщил он.

Он отметил, что американцы, желающие покинуть Израиль, должны пройти регистрацию в системе Smart Traveler Enrollment Program Госдепа США с тем, чтобы попасть в соответствующий список.

Посол также порекомендовал гражданам США в Израиле держаться поближе к убежищам и не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге.

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Версия на английском языке US ambassador to Israel: 'Preparing to evacuate our citizens'
Версия на азербайджанском языке ABŞ İsraildəki vətəndaşlarının təxliyəsinə hazırlaşır

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