Посол США в Израиле: Готовимся к эвакуации своих граждан

США готовится эвакуировать своих граждан из Израиля.

США готовится эвакуировать своих граждан из Израиля.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсетях.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь к эвакуации военные, коммерческие, чартерные рейсы и круизные лайнеры", - сообщил он.

Он отметил, что американцы, желающие покинуть Израиль, должны пройти регистрацию в системе Smart Traveler Enrollment Program Госдепа США с тем, чтобы попасть в соответствующий список.

Посол также порекомендовал гражданам США в Израиле держаться поближе к убежищам и не игнорировать предупреждения о воздушной тревоге.