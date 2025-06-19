Участники 65-й пленарной сессии Генассамблеи ПА ОЧЭС находятся в Шуше

Участники 65-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в рамках визита в Карабах прибыли в Шушу.

Участники 65-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в рамках визита в Карабах прибыли в Шушу.

Как сообщает карабахское бюро Report, в рамках визита делегация посетит исторические места в Шуше, включая городскую площадь, Крепостную стену и Джидыр дюзю.

11:53

Начался визит участников 65-й пленарной сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Карабах.

Как сообщает карабахское бюро Report, делегация сначала прибыла в Международный аэропорт Физули.

Гости были проинформированы о разрушениях, совершенных в Физули, который на протяжении почти 30 лет находился под армянской оккупацией, а также о строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджаном после освобождения района от оккупации.