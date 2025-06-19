​​​​​​​BP назначила нового регионального президента по Азербайджану, Грузии и Турции

Джованни Кристофоли назначен новым региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции.

Джованни Кристофоли назначен новым региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции.

Как сообщает Report, он приступит к своим обязанностям с 1 октября 2025 года и будет работать в бакинском офисе компании.

"Джованни обладает богатым опытом в глобальной энергетике и приходит на эту должность с подтвержденным опытом в сфере стратегического управления, трансформации и операционной эффективности", - заявил генеральный директор BP Мюррей Окинклосс.

Кристофоли сменит на этом посту Гэри Джонса, который руководил бизнесом компании в регионе с апреля 2017 года. При этом отмечается, что о новой деятельности Гэри Джонса в BP будет объявлено позднее.

Кристофоли работает в BP уже 24 года и занимал руководящие должности в различных сферах бизнеса компании. С 2021 года он занимает должность старшего вице-президента BP по техническим решениям, где тесно сотрудничает с подразделениями BP по добыче и переработке нефти, чтобы обеспечить дифференцированное выполнение бизнеса, возглавляя глобальную организацию компании.

"Под его руководством BP преобразовала свой способ работы в области технических услуг, целостности и устойчивости установок и оборудования, подводных услуг и многих других областях, - говорится в сообщении.

Кристофоли также играл ведущую роль в анализе и оптимизации геологических операций компании в Азербайджане, Египте, Тринидаде и Северном море в качестве члена кросс-функциональной руководящей группы BP.

Ранее он занимал должность вице-президента по интеграции и трансформации производства, а также вице-президента по глобальным операциям и крупным проектам. Кристофоли также занимал должность руководителя полевых операций на Tangguh LNG в Индонезии и был инженером и менеджером по платформам на различных платформах в Северном море.