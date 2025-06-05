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Умайра Тагиева: Азербайджан продолжит укреплять климатические амбиции в рамках председательства COP29

Умайра Тагиева: Азербайджан продолжит укреплять климатические амбиции в рамках председательства COP29 Умайра Тагиева: Азербайджан продолжит укреплять климатические амбиции в рамках председательства COP29
COP29
5 июня 2025 г. 10:40
Умайра Тагиева: Азербайджан продолжит укреплять климатические амбиции в рамках председательства COP29

Азербайджан, в качестве председателя СOP29, продолжит предоставлять платформу для действенных мер в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, выступая на "Всемирном дне окружающей среды" в Чеджу.

Замминистра напомнила, что в ноябре прошлого года под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку была успешно проведена 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"В качестве председателя COP29, мы продолжим предоставлять платформу для усиления амбиций и действенных климатических мер. Считаем, что новая коллективно количественная цель (NCQG), а именно Бакинская финансовая цель, и сотрудничество в рамках 6-й статьи [Парижского соглашения - ред.] будут способствовать глобальным усилиям по борьбе с изменением климата. На COP29 также была подчеркнута ключевая роль городов в продвижении действий по борьбе с изменением климата и решении экологических проблем", - добавила Тагиева.

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Версия на английском языке Umayra Tagiyeva: Azerbaijan will continue to strengthen climate ambitions within COP29 presidency
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: Azərbaycan COP29 sədrliyində iqlim ambisiyalarını gücləndirməyə davam edəcək

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