В Бонне стороны не могут достичь соглашения по Глобальному подведению итогов и призывают отказаться от фоссильного топлива

В Бонне стороны не могут достичь соглашения по Глобальному подведению итогов и призывают отказаться от фоссильного топлива

Климатическое сообщество вновь собралось в Бонне на ежегодные июньские встречи по климату, проводимые в рамках подготовки к 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) - СОР30.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день июньских встреч по климату члены гражданского общества провели акции протеста в коридорах, еще раз подчеркнули срочность и необходимость климатических действий.

Как и ранее, открытие заседания было отложено из-за разногласий по повестке дня переговоров. Две недели назад Группа единомышленников (LMDCs) предложила добавить два дополнительных пункта в повестку дня Вспомогательных органов - односторонние меры по ограничению торговли и климатическое финансирование развитых стран. Консультации по повестке дня продолжались до вечера, и председатели Вспомогательных органов встретились с главами делегаций для того, чтобы найти выход.

Пленарное заседание наконец началось вскоре после 21:30, и разногласия продолжались по обоим предложенным пунктам повестки дня. Делегаты в качестве компромисса обсудили исключение предложение о торговых мерах из повестки дня, но включение этих вопросов как "обязательно" или "возможно" в другие соответствующие пункты повестки дня, включая «справедливый переход». Вариант "обязательно" был поддержан LMDCs, в то время как вариант "возможно" - Европейским Союзом (ЕС).

По предложенному пункту повестки дня о финансах Группа 77 и Китай (G-77/Китай) предложили председателям вспомогательных органов провести содержательные консультации и представить отчет сторонам на следующей сессии в ноябре 2025 года. Это включало возможность продолжения обсуждения этого вопроса в качестве отдельного пункта повестки дня. ЕС выступил против такого подхода и вместо этого предложил расширить предложенный пункт повестки дня, включив в него две другие ссылки Парижского соглашения. Это было сделано с целью укрепления финансовой повестки дня в целом.

Пленарное заседание было отложено без согласования повестки дня.

Заседание продолжит работу 17 июня.

В течение дня предусмотрено проведение семинара по индикаторам для мониторинга прогресса в достижении Глобального индекса адаптации (GGА). Участники заслушают доклады восьми технических экспертных групп, которым поручено составить проект списка индикаторов для тематических целей, определенных в рамках GAG. В ходе отзывов участники, наряду с другими вопросами, также обсудят:

∙ изучить уточненный список из 490 индикаторов;

∙ выявить пробелы в списке индикаторов и обсудить актуальность некоторых из них;

∙ подчеркнуть важность фокусирования на уязвимых группах, таких как коренные народы, женщины и девочки, дети и молодежь;

∙ призвать к разработке индикаторов по предоставлению климатического финансирования в рамках Парижского соглашения;

∙ провести кампанию против мониторинга внутренних бюджетных решений;

∙ подчеркнуть важность индикаторов, не увеличивающих бремя национальной отчетности.

Делегаты также начнут разработку нового Плана действий по гендерным вопросам. После вступительных презентаций участники проведут интерактивные дискуссии для того, чтобы рассмотреть меры в текущем плане действий, обменяться мнениями о необходимости изменений и предложить новые идеи.

Другая группа делегатов обсудит экономическую разнообразность, переход рабочей силы и меры реагирования. Они заслушают презентации пилотного проекта по преобразованию недействующей промысловой отрасли в гидропонное хозяйство, производство шлакоблоков и влияние механизмов корректировки граничных выбросов углерода. Комментарии сторон показывают, что государства-члены ООН не готовы откликнуться на призыв Глобального подведения итогов (Global Stocktake) отказаться от фоссильного топлива.