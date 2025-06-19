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Иракский духовный лидер осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана

Иракский духовный лидер осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана Иракский духовный лидер аятолла Али ас-Систани осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
В регионе
19 июня 2025 г. 12:21
Иракский духовный лидер осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана

Иракский духовный лидер аятолла Али ас-Систани осудил угрозы в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на заявление ас-Систани.

"Аятолла Систани, главное духовное лицо в Ираке, предупредил, что любая подобная акция может привести к потере контроля над ситуацией и вызвать повсеместный хаос, который увеличит страдания в странах региона и серьезно подорвет интересы всех заинтересованных сил", - сообщил телеканал.

В свою очередь Al-Arabiya сообщает, что замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади предостерег США от прямого вмешательства в ирано-израильский конфликт.

"Если США хотят активно вмешаться для поддержки Израиля, у Ирана не будет другого выбора, кроме как использовать средства, чтобы преподать урок и защитить себя", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Əli əs-Sistani İranın ali rəhbərinə qarşı təhdidləri pisləyib

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