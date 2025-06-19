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Ректор: Зарплата преподавателей UNEC в 7-8 тыс. манатов является реальной

Ректор: Зарплата преподавателей UNEC в 7-8 тыс. манатов является реальной В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) преподаватели могут получать зарплату в 7-8 тыс. манатов, и эта реальная цифра.
Наука и образование
19 июня 2025 г. 12:20
Ректор: Зарплата преподавателей UNEC в 7-8 тыс. манатов является реальной

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) преподаватели могут получать зарплату в 7-8 тыс. манатов, и эта реальная цифра.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор университета Адалят Мурадов на мероприятии, приуроченном к 95-летию вуза.

По его словам, основная цель университета - войти в число 500 лучших высших учебных заведений мира.

"Мы создали в UNEC конкурентную среду. Зарплаты преподавателей рассчитываются по дифференцированной системе, основанной на их рейтинге. Для этого разработано специальное программное обеспечение. Преподаватели, вошедшие в первую десятку рейтинга, получают в 2 раза больше, чем базовая ставка, а занявшие с 11-го по 30-е места - на 70% больше. Кроме того, мы внедрили статус исследователя, чтобы стимулировать научную активность. Наша особенность в том, что мы первыми в регионе реализовали модель цифрового университета", - сказал Мурадов.

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Версия на азербайджанском языке Rektor: Bu gün UNEC-də müəllimlərin 7-8 min manat maaş alması realdır

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