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Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30

Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30 Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30
COP29
18 июня 2025 г. 12:58
Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30

Бразилия выражает благодарность Азербайджану за поддержку в подготовке к COP30.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, об этом журналистам заявила исполнительный директор COP30 Ана Амелия Кампос Тони.

По ее словам, Бразилия изучает опыт Азербайджана в данной сфере.

"Адаптация и справедливый энергетический переход - одни из ключевых тем. Совместно с Азербайджаном мы стремимся довести климатическое финансирование до 1,3 трлн долларов", - отметила Тони.

Исполнительный директор добавила, что на COP29 завершилась работа над "сводом правил", и теперь начинается новый этап реализации на ближайшее десятилетие: "Надеемся, что уже на этой неделе сможем представить нашу повестку действий".

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Версия на английском языке Brazil thanks Azerbaijan for support in preparations for COP30
Версия на азербайджанском языке Braziliya COP30-a hazırlıq işlərinə verdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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