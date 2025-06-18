Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30

Бразилия благодарит Азербайджан за поддержку в подготовке к COP30

Бразилия выражает благодарность Азербайджану за поддержку в подготовке к COP30.

Как сообщает Report со ссылкой на Baku TV, об этом журналистам заявила исполнительный директор COP30 Ана Амелия Кампос Тони.

По ее словам, Бразилия изучает опыт Азербайджана в данной сфере.

"Адаптация и справедливый энергетический переход - одни из ключевых тем. Совместно с Азербайджаном мы стремимся довести климатическое финансирование до 1,3 трлн долларов", - отметила Тони.

Исполнительный директор добавила, что на COP29 завершилась работа над "сводом правил", и теперь начинается новый этап реализации на ближайшее десятилетие: "Надеемся, что уже на этой неделе сможем представить нашу повестку действий".