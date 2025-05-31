Замглавы МИД Азербайджана рассказал в Стамбуле об итогах COP29

Заместитель министра иностранных дел

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев принял участие в конференции "Соединяя COP29 и COP30: Дипломатия, действия и климатический путь вперед" в Стамбуле.

Как сообщили Report в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, мероприятие было организовано Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле.

В конференции приняли участие представители аккредитованного в городе дипкорпуса и международных СМИ.

В панельных дискуссиях приняли участие замминистра Я.Рафиев, заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк, заместитель ректора Университета Богазичи проф. д-р Гюркан Сельчук Кумбароглу и генеральный менеджер компании VAT Energy Мурат Алтуг Караташ.

Выступая на мероприятии, заместитель министра Я. Рафиев отметил, что решения, принятые на COP29, имеют историческое значение, в частности результат, достигнутый в отношении климатического финансирования, который является крупнейшим решением по климатическому финансированию, согласованным путем переговоров в системе ООН, и увеличивает предыдущую финансовую цель в три раза. В настоящее время на основе мандата COP29 председательства Азербайджана и Бразилии работают над подготовкой отчета о "Дорожной карте от Баку до Белема" по увеличению климатического финансирования до 1,3 триллиона, который планируется представить на COP30.

Заместитель министра отметил, что за 10 лет после принятия Парижского соглашения переговоры по его 6-й статье, которые оставались безрезультатными, были согласованы именно в Баку под руководством Азербайджана, и, таким образом, запуск механизма углеродной торговли стал еще одним важным историческим событием.

Было отмечено, что помимо направления переговоров, в рамках Плана действий Председательства COP29 были объявлены важные инициативы, и число присоединившихся к ним государственных и негосударственных субъектов постоянно растет.

Также заместитель министра Я. Рафиев подчеркнул, что Турция является достойным кандидатом на проведение COP31, и пожелал братскому государству успехов в этом направлении. Он отметил, что в случае получения Турцией права на проведение следующего COP, Азербайджан готов поделиться своим успешным опытом с коллегами из братской страны и оказать необходимую поддержку.

В рамках визита замминистра Я.Рафиев провел двусторонние встречи с заместителем министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатмой Варанк, генеральными секретарями Организации Черноморского экономического сотрудничества и Организации по экономическому сотрудничеству D-8.

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана и главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев рассказал на конференции "Соединяя COP29 и COP30: Дипломатия, действия и климатический путь вперед" в Стамбуле об итогах прошедшей в ноябре прошлого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба председательства COP29.

Замминистра Я.Рафиев также поделился мнением о том, как исторические результаты бакинской конференции будут стимулировать глобальные климатические действия.

Он также пожелал Турции успеха в заявке на проведение COP31.

В рамках визита в Стамбул Я.Рафиев также встретился с заместителем министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатмой Варанком, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D-8 Исиакой Абдулгадиром Имамом, главой Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазаром Команеску.

В ходе встреч были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки, включая потенциальные области сотрудничества в сфере климатических действий.