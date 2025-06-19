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Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС "Бушер" в Иране

Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС "Бушер" в Иране Росатом вывез часть сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, которые находились там в командировке.
В регионе
19 июня 2025 г. 12:06
Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС Бушер в Иране

Росатом вывез часть сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, которые находились там в командировке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Росатом не исключает эвакуации персонала с АЭС "Бушер" в Иране, в первую очередь женщин и детей.

"Идет штатная работа на блоке номер один, идет работа по возведению блоков. Но мы находимся буквально в нескольких шагах от чрезвычайной ситуации", - отметил он.

По его словам, удар по АЭС может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Поэтому "Росатом" призывает власти Израиля, чтобы "не было даже намека на удар по Бушеру".

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Версия на азербайджанском языке “Rosatom” İran AES-inə ezam olunmuş işçilərini təxliyə edir

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