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Завтра в Баку будет 27, в районах 29 градусов тепла

Завтра в Баку будет 27, в районах 29 градусов тепла Завтра в Баку будет 27, а в районах 29 градусов тепла.
Экология
7 октября 2023 г. 13:07
Завтра в Баку будет 27, в районах 29 градусов тепла

Завтра в Баку будет 27, а в районах 29 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков. Умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.

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Версия на английском языке Weather for tomorrow in Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 27, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

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