Ялчин Рафиев: Политизация климатической тематики затрудняет согласование повестки

16:55

Чрезмерная политизация климатической повестки в последние годы усложняет согласование повестки переговоров.

Как сообщает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев заявил Baku TV на полях Июньских климатических встреч в рамках подготовки к COP30 в германском Бонне.

По его словам, трудности с утверждением повестки на переговорах в Бонне возникают ежегодно, тогда как этого не должно происходить.

"Перед COP28 в Дубае обсуждения продолжались 11 дней. Сейчас уже второй день повестку утвердить не удается. Хотя это зона ответственности Бразилии и вспомогательных органов по климату, к нам обратились за помощью, чтобы воспользоваться положительным опытом Азербайджана. Ведь на COP29 повестку удалось утвердить в первый же день", - сказал он.

Рафиев подробно остановился на проделанной работе по утверждению повестки.

"Наша делегация в течение 7–8 часов провела встречи с представителями разных стран. Были предложены компромиссные варианты, и повестка в итоге была согласована. За это мы получили благодарность как от государств, так и от председателей вспомогательных органов. В ближайшие дни мы также будем председательствовать на части переговоров. Запланированы официальные выступления на открытии и закрытии сессий. Кроме того, будут проведены семь мероприятий, связанных с 14 инициативами, выдвинутыми Азербайджаном в рамках COP29. С сегодняшнего дня дан старт этим мероприятим", - подчеркнул главный переговорщик COP29.