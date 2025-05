Председательство СОР29 приняло участие в Астанинском международном форуме и обсудило вопросы сотрудничества в области борьбы с изменением климата.

Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице СОР29 в соцсети Х.

"Председательство рассчитывает на сотрудничество с мировыми лидерами для усиления динамики и углубления сотрудничества в борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении.