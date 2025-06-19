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ЦБА обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале

ЦБА обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале 11:35 В I квартале этого года в Азербайджан из-за рубежа было переведено $229,5 млн.
Финансы
19 июня 2025 г. 11:50
ЦБА обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале

Объем денежных переводов в Азербайджан I квартале этого года составил $229,5 млн, тогда как денежные переводы из Азербайджана за рубеж составили $112,7 млн.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

Он отметил, что в отчетный период больше всего денежных переводов в Азербайджан осуществлено из России ($85,6 млн), Турции ($39,6 млн), США ($23,3 млн), Великобритании ($8,8 млн) и ОАЭ ($7,8 млн).

По объему денежных переводов, отправленных из Азербайджана в течение квартала, в первую пятерку вошли: Турция ($32,4 млн), США ($18,8 млн), Россия ($9,5 млн), Грузия ($7 млн) и Великобритания ($6 млн).

Таким образом, положительное сальдо денежных переводов в I-ом квартале 2025 года составило $116,8 млн.

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Версия на азербайджанском языке AMB I rübdə ölkəyə və ölkədən pul köçürmələrinin məbləğini açıqlayıb

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