ЦБА обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан в I квартале

11:35 В I квартале этого года в Азербайджан из-за рубежа было переведено $229,5 млн.

Объем денежных переводов в Азербайджан I квартале этого года составил $229,5 млн, тогда как денежные переводы из Азербайджана за рубеж составили $112,7 млн.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал директор департамента статистики ЦБА Самир Насиров.

Он отметил, что в отчетный период больше всего денежных переводов в Азербайджан осуществлено из России ($85,6 млн), Турции ($39,6 млн), США ($23,3 млн), Великобритании ($8,8 млн) и ОАЭ ($7,8 млн).

По объему денежных переводов, отправленных из Азербайджана в течение квартала, в первую пятерку вошли: Турция ($32,4 млн), США ($18,8 млн), Россия ($9,5 млн), Грузия ($7 млн) и Великобритания ($6 млн).

Таким образом, положительное сальдо денежных переводов в I-ом квартале 2025 года составило $116,8 млн.