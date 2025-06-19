Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на ряде пляжей в Азербайджане

Мониторинг выявил превышение бактериологических показателей на ряде пляжей в Азербайджане

В рамках подготовки к летнему сезону Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана провел мониторинг по оценке санитарно-гигиенической ситуации на пляжах в городах Баку, Сумгайыт, Мингячевир, а также в Лянкяранском, Астаринском и Хачмазском районах.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, исследования проводились совместно со специалистами Управления мониторинга Каспия Минэкологии и Службы государственного надзора за использованием и охраной вод.

С мая обследованы пляжные зоны в Баку (Бузовна, Мардакан, Шувелян, Тюркан, Говсан, Новханы, Гёрадиль, Нардаран, Бильгя, Пиршага, Шых, Сахиль), а также прибрежные территории в Сумгайыте, Лянкяране, Астаре и Хачмазе.

По результатам лабораторных исследований установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды не соответствуют норме на пляжах поселков Говсан (Сураханский район), Тюркан (Хазарский район), Шых (Сабаильский район), Сахиль (Гарадагский район), а также села Ниязоба (Хачмазский район), поселка Ашагы Нюведи и села Сютямурдов (Лянкяранский район).

Отмечается, что уровень загрязнения воды в этих зонах представляет угрозу для здоровья населения и может способствовать распространению инфекционных заболеваний. По этой причине не рекомендуется отдыхать на указанных пляжах.