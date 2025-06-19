ПИИ в экономику Азербайджана в I квартале составили $1,5 млрд

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом квартале текущего года составили $1,5 млрд.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом квартале текущего года составили $1,5 млрд.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центробанка Азербайджана Самир Насиров заявил на пресс-конференции.

По его словам, в топ-5 по объему ПИИ в Азербайджан входят: Великобритания ($405,8 млн), Турция ($300,9 млн), Южный Кипр ($181 млн), ОАЭ ($100,4 млн) и Иран ($90,1 млн).

"В отчетном периоде Азербайджан осуществил за рубежом прямые инвестиции на сумму $315 млн. При этом инвестиции в Турцию составили $92,6 млн, Великобритания - $27,8 млн, Испания - $20,9 млн и Россия - $18,4 млн", - подчеркнул Насиров.