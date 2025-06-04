Президент COP29: Азербайджан взял курс на зеленое будущее через диверсификацию источников энергии

Президент COP29: Азербайджан взял курс на зеленое будущее через диверсификацию источников энергии

Азербайджан продолжает добычу углеводородных ресурсов, при этом активно инвестирует в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), стремясь диверсифицировать источники энергии.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в интервью изданию The Times of Central Asia.

"Декарбонизация должна идти рука об руку с защитой биоразнообразия. Хотя Азербайджан продолжает добывать нефть и газ, мы также активно инвестируем в ВИЭ. Мы подписали соглашение с Казахстаном и Узбекистаном об экспорте зеленой электроэнергии в Европу и создали зоны зеленой энергии внутри страны", - сказал Бабаев отметив, что подобная диверсификация отражает приверженность Азербайджана сокращению выбросов в окружающую среду.

Говоря об успешных итогах Бакинской климатической конференции СОР29, Бабаев отметил, что Азербайджан также примет участие в предстоящей в июне подготовительной климатической конференции в Бонне. "Мероприятие позволит оценить прогресс перед СОР30 в Бразилии. Наша цель – усилить меры по защите климата, установить новые цели и использовать инновационные инструменты для их достижения", - сказал президент СОР29.

Мухтар Бабаев также выразил сожаление выходом США из Парижского соглашения по климату. По его словам, Соединенные Штаты, как крупный источник выбросов, играли ключевую роль в реализации соглашения.

"Однако глобальные усилия должны продолжаться. Недавний прогресс касательно углеродных рынков и Фонда потерь и ущерба [достигнутый на СОР29 – ред.] демонстрирует устойчивость Парижского соглашения", - подытожил он.