Молодежные активисты выступили в Бонне против лоббизма агросектора на COP30

Молодежные активисты выступили в Бонне против лоббизма агросектора на COP30

Представители агротехнического сектора - крупные международные конгломераты стали спонсорами климатической конференции COP30, которая пройдет этой осенью в бразильском Белеме. Это совершенно недопустимо, так как именно они входит в число самых крупных загрязнителей окружающей среды.

Как сообщает европейское бюро Report, с таким посылом выступили на мероприятии в германском Бонне представители коалиции молодежных НПО "Выгоним крупных загрязнителей", объединяющих более 450 организаций по всему миру.

"Мы выступаем с требованием не допустить, чтобы правила климатических действий, которые необходимо предпринять для борьбы с изменением климата и сдерживания глобального потепления, писались главными загрязнителями", - заявила представитель коалиции Рейчел Джексон на пресс-конференции в Бонне.

По словам активистов, при таком подходе невозможно добиться справедливого энергоперехода, что является одной из важных целей климатических конференций. Однако такая ситуация повторяется из года в год и вероятно будет иметь место и в Бразилии.

Более 5 тысяч представителей правительств и климатических активистов собрались в Бонне, чтобы в течение почти двух недель, исходя из результатов 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН – COP29, обсудить подготовку к очередному крупному климатическому саммиту - COP30, который пройдет в Бразилии.