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Де Кро: Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в смелых климатических действиях

Де Кро: Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в смелых климатических действиях Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в реализации смелых климатических действий.
COP29
11 ноября 2024 г. 17:56
Де Кро: Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в смелых климатических действиях

Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в реализации смелых климатических действий.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написал премьер Бельгии Александр Де Кро по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы к сотрудничеству в реализации смелых мер по борьбе с изменением климата, которые приведут к реальным изменениям", - написал он.

Политик также отметил, что прочное и справедливое мирное соглашение между Баку и Ереваном отвечает интересам всех стран Кавказского региона. По его словам, это откроет путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и Бельгией.

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Версия на азербайджанском языке De Kro: Belçika Azərbaycanla cəsarətli iqlim fəaliyyətlərində əməkdaşlıq etməyə hazırdır

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