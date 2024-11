Де Кро: Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в смелых климатических действиях

Бельгия готова сотрудничать с Азербайджаном в реализации смелых климатических действий.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написал премьер Бельгии Александр Де Кро по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы к сотрудничеству в реализации смелых мер по борьбе с изменением климата, которые приведут к реальным изменениям", - написал он.

Политик также отметил, что прочное и справедливое мирное соглашение между Баку и Ереваном отвечает интересам всех стран Кавказского региона. По его словам, это откроет путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и Бельгией.