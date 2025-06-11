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Назим Гаджиев: Азербайджано-узбекская инвестиционная компания отобрала 15 проектов для анализа

Назим Гаджиев: Азербайджано-узбекская инвестиционная компания отобрала 15 проектов для анализа В настоящее время азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассмотрела более 100 инвестиционных проектов, более 15 из которых были выбраны для начала анализа.
Бизнес
11 июня 2025 г. 09:42
Назим Гаджиев: Азербайджано-узбекская инвестиционная компания отобрала 15 проектов для анализа

Совместная азербайджано-узбекская инвестиционная компания рассмотрела более 100 инвестиционных проектов, из них более 15 отобраны для начала анализа.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор компании Назим Гаджиев на панельной дискуссии "Азербайджан-Узбекистан: Вектор экономического партнерства", проходящей в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.

"Четыре из этих проектов относятся к различным отраслям промышленности, один — к сфере финансовых технологий. Я также хочу упомянуть один из проектов — строительство крупнейшей международной школы на территории Нового Ташкента. Мы разрабатываем несколько проектов между азербайджанскими и узбекскими компаниями и планируем начать их реализацию до конца этого года", - сказал он.

По словам Гаджиева, компания активно участвует в поиске и привлечении деловых партнеров из других стран.

"Мы являемся членами нескольких торговых палат и деловых обществ и работаем над привлечением компаний из Германии, Италии, Японии и стран Ближнего Востока", - подчеркнул он.

"До конца этого года мы планируем завершить анализ проектов. Мы рассмотрели 12 проектов, о которых уже упоминалось, и наша главная задача — инвестиции в компании с наибольшим потенциалом для экономического роста наших стран", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazim Hacıyev: "Azərbaycan-Özbəkistan investisiya şirkəti təhlil üçün 15 layihə seçib"
Версия на английском языке Nazim Hajiyev: Azerbaijan-Uzbek investment company has selected 15 projects for analysis

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