МВД Армении: Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Чамбараке возросло до двух человек.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.
Сообщается, что ведутся поиски трех человек, которые могут остаться под завалами.
В результате инцидента девять человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.
Обстоятельства происшествия уточняются, проводится расследование.
Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире одного из жилых домов городе Чамбараке.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.
Администрация Гегаркуникской области сообщила, что в местный медцентр были госпитализированы девять пострадавших.
Обстоятельства ЧП выясняются.