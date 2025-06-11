МВД Армении: Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме возросло до двух человек

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире одного из жилых домов городе Чамбараке.

Число погибших в результате взрыва бытового газа в городе Чамбараке возросло до двух человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.

Сообщается, что ведутся поиски трех человек, которые могут остаться под завалами.

В результате инцидента девять человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия уточняются, проводится расследование.

09.49

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате взрыва газа и пожара в квартире одного из жилых домов городе Чамбараке.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МВД Армении.

Администрация Гегаркуникской области сообщила, что в местный медцентр были госпитализированы девять пострадавших.

Обстоятельства ЧП выясняются.