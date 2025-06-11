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Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане В Узбекистане откроется торговое представительство Азербайджана
Бизнес
11 июня 2025 г. 09:36
Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

Азербайджан и Узбекистан на следующей неделе запланировали проведение заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК).

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев заявил на панельной сессии "Азербайджан – Узбекистан: вектор экономического партнерства", проходящей в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, МПК имеет высокую значимость, поскольку является инструментом, способствующим развитию экономического сотрудничества между странами.

"На следующей неделе мы планируем провести заседание межправительственной комиссии. Совместный инвестиционный фонд с капиталом почти в $500 млн также является одним из важных инструментов. В рамках наблюдательного совета фонда представители Азербайджана и Узбекистана уже отметили 12 конкретных проектов. В качестве дополнительного институционального механизма для нашего сотрудничества мы создадим торговое представительство в Узбекистане, которое станет шестым торговым представительством Азербайджана по всему миру, что придаст дополнительный импульс", - сказал Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan to open trade office in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanda ticarət nümayəndəliyi açacaq

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