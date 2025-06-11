Цена на золото выросла после переговоров США и Китая по пошлинам

Стоимость золота выросла в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин.

Стоимость золота выросла в среду утром после переговоров США и Китая по поводу пошлин.

Как передает Report, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $19,45 относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, до $3 362,85 за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,22% - до $36,722.

Рынки оценивают макроэкономические новости. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран