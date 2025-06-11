В Губе будут перебои в подаче электроэнергии

В Губе будут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня в Губе будут иметь место перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", ограничения связаны с проведением капитального ремонта на подстанции "Губа" 35/6 кВ.

В связи с этим с 10:00 до 16:00 перебои с электричеством затронут ряд улиц города, а также села Агбиль, Ашагы Атудж, Даглы, Алибейгышлаг, Мирзамамедкенд, Владимировка и населённый пункт Гырмызы Гасаба (Красная Слобода).

После завершения ремонтных работ электроснабжение в указанных районах будет обеспечено на более высоком качественном уровне.