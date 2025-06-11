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Генсек Совета Европы находится с визитом в Армении

Генсек Совета Европы находится с визитом в Армении Генсек Совета Европы Ален Берсе находится в Ереване с официальным визитом.
В регионе
11 июня 2025 г. 10:18
Генсек Совета Европы находится с визитом в Армении

Генсек Совета Европы Ален Берсе находится в Ереване с официальным визитом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Армении.

Сообщается, что в ходе двухдневного визита предусмотрены встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Берсе также проведет переговоры с президентом страны Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и министром юстиции Србуи Галян.

Ранее в сообщении Совета Европы сообщалось о том, что в ходе встреч будут обсуждены вопросы, касающиеся процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и региональной стабильности.

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Версия на английском языке Council of Europe Secretary General visiting Armenia
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi Ermənistanda səfərdədir

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