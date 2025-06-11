Полиция обнаружила в доме напавшего на школу в Граце самодельную бомбу

Австрийская полиция обнаружила в ходе обыска в доме устроившего стрельбу в гимназии Граца самодельное взрывное устройство (СВУ).

Австрийская полиция обнаружила в ходе обыска в доме устроившего стрельбу в гимназии Граца самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Heute, ссылаясь на источники в полиции.

Изготовленное 21-летним жителем пригорода Граца Артуром А. СВУ оказалось "не функционально". Преступник незадолго до стрельбы записал в доме своих родителей, где он проживал, прощальное видео, адресованное матери, в котором сообщил, что принял решение о нападении "по собственной воле". Мать стрелка получила ролик через 24 минуты после отправки, после чего незамедлительно обратилась в полицию, однако ее сын на тот момент уже расстреливал людей в школе.

Отметим, что в Австрии объявили трехдневный национальный траур в связи со стрельбой, в результате которой погибли 10 человек.