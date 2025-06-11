В Азербайджане резко выросло число уязвимостей в государственных информационных ресурсах

10:08

За январь–май 2025 года в 691 государственном информационном ресурсе Азербайджана выявлены уязвимости в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, такие данные получены в результате аудита, тестов на проникновение и мониторингов.

"Всем соответствующим структурам направлены уведомления с рекомендациями по устранению выявленных проблем", - отмечает ведомство.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число обнаруженных уязвимостей выросло на 98,6%. При этом только в мае выявлены нарушения в 288 информационных ресурсах, что в пять раз превышает показатель мая 2024 года.

Отметим, что в 2024 году уязвимости были обнаружены в 857 ресурсах, что на 23% больше по сравнению с годом ранее.