В Азербайджане утверждены санитарные нормы и правила для природных минеральных вод

10:10 Утверждены санитарные нормы и правила для природных минеральных вод.

В Азербайджане утверждены санитарные нормы и правила для природных минеральных вод.

Как сообщает Report, соответствующее постановление приняла коллегия Агентства продовольственной безопасности.

Правила определяют минимальные показатели качества и безопасности (физико-химические свойства, микробиологические показатели), упаковку, маркировку, оборот природных минеральных вод, добываемых из подземных источников минеральной воды на территории Азербайджана, а также минимальные показатели качества и безопасности, маркировку и оборот импортируемых природных минеральных вод, зарегистрированных в качестве природных минеральных вод уполномоченным органом страны происхождения.

Правила не распространяются на воды, обладающие природными лечебными свойствами, используемые в водных объектах в лечебных целях и определяемые как минеральная вода медицинского назначения, а также на воды, используемые для орошения.

Согласно правилам, в природную минеральную воду не должны добавляться химические вещества, кроме углекислого газа, а добавленный углекислый газ не должен нарушать естественность этой воды.

При упаковке допускается добавление в природную минеральную воду природного или внешне обеспеченного углекислого газа, в котором не менее 99% от общего объема газа составляет диоксид углерода (CO2), а содержание монооксида углерода не превышает 10 мкл/л.