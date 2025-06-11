ГНС: В Азербайджане за 5 месяцев госрегистрацию прошли свыше 6,2 тыс. коммерческих организаций

В Азербайджане число налогоплательщиков выросло более чем на 4%

В Азербайджане на 1 июня текущего года зарегистрированы 1 млн 625,480 тыс. налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 4,4% больше, чем на 1 июня прошлого года.

Из общего числа налогоплательщиков 86,9% составляют физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью, а 13,1% - юридические лица и другие организации. За последний год количество частных предпринимателей увеличилось на 3,9%, компаний - на 7,7%.

Число зарегистрированных коммерческих организаций на конец мая достигло 196,485 тыс., что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Среди коммерческих юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, 91,7% являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерными общества, 1,1% - кооперативами и др. формы.

Только за январь-май текущего года государственную регистрацию прошли 6 236 коммерческих организаций, из которых 89,1% — с местными инвестициями и 10,9% — с иностранными.

85,7% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде. Доля ООО с местными инвестициями, зарегистрированных в режиме онлайн в отчетном периоде, составила 96,8%.