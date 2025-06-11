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Доллар подешевел к евро и иене перед публикацией данных по экономике США

Доллар подешевел к евро и иене перед публикацией данных по экономике США Стоимость доллара в среду утром выросла по отношению к евро и иене перед публикацией показателей инфляции в США и сведений о состоянии бюджета страны.
Финансы
11 июня 2025 г. 10:00
Доллар подешевел к евро и иене перед публикацией данных по экономике США

Стоимость доллара в среду утром выросла по отношению к евро и иене перед публикацией показателей инфляции в США и сведений о состоянии бюджета страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1416 с $1,1425 за евро, курс доллара к иене повысился до 145,06 иены с уровня прошлого закрытия 144,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на символические 0,09% - до 99,13 пункта.

В среду инвесторы будут оценивать данные по экономике США. Так, аналитики предполагают, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.

Эксперты ожидают, что дефицит бюджета США в мае составил $325 млрд против профицита в $258,4 млрд месяцем ранее.

Экономические данные по стране учитываются Федеральной резервной системой США, решения по денежно-кредитной политики которой могут отражаться на курсе доллара.

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