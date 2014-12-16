Выступления депутатов на международных мероприятиях могут проходить на азербайджанском языке

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, прошедшего под председательством спикера Октая Асадова, включили обсуждение 30-ти вопросов.

Кроме того, предусмотрено утверждение подписанных Азербайджаном с рядом стран соглашений, а также внесение дополнений и поправок в законопроекты.

В начале заседания депутат Муса Гулиев предложил, чтобы выступления его коллег на международных мероприятиях проходили на официальном государственном языке. По его словам, представители азербайджанского парламента довольно активны в международных организациях: "Мне бы хотелось, чтобы их выступления звучали на азербайджанском языке. У нас немало депутатов, знающих иностранные языки. Есть страны, которые выступают на своих официальных языках. Почему же мы не можем последовать их примеру? Почему же нам не пропагандировать азербайджанский язык на мероприятиях? Думаю, что реализация этого вопроса не потребует больших затрат. Считаю необходимым уделить внимание этому вопросу в госбюджете на будущий год. Мы можем брать с собой переводчиков и продвигать имидж страны".

В ответ на предложение депутата спикер Октай Асадов сказал, что связанный с переводчиками вопрос имеет свои правила: "Организации сами предоставляют переводчиков. Во многих организациях существуют заранее утвержденные языки. Если у нас есть возможность реализовать эту идею в каких-то организациях, у меня нет возражений".