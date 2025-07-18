Спикер: Посол Германии в Грузии стал пропагандистом оппозиции

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в Тбилиси в том, что он стал рупором пропаганды грузинской оппозиции.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Германии в Тбилиси в том, что он стал рупором пропаганды грузинской оппозиции.

Как сообщает местное бюро Report , об этом спикер заявил в эфире программы Imedi LIVE.

"Посол Германии уже стал пропагандистом оппозиции. Это не критика, это уже демонстрация политической позиции", - отметил он.

Председатель парламента также затронул проекты, финансируемые Европейским Союзом и странами-членами в Грузии. Спикер выразил особую обеспокоенность деятельностью Европейского фонда демократии. Он заявил, что до представления законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах - ред.) в 2023 году обратился с официальным письмом к послу ЕС в Грузии: "Я запросил информацию о том, кого и с какой целью финансирует Европейский фонд демократии. Но посол отказался предоставить эту информацию председателю парламента Грузии".

Папуашвили считает, что такой подход является попыткой повлиять на суверенные решения Грузии и внутренние политические процессы.

По словам спикера, после начала войны в Украине, когда Грузия пыталась держаться подальше от эскалации, санкций и других рисков, которые могли бы нанести вред, подобные случаи привели к несправедливому подходу в отношении страны.

Папуашвили подчеркнул, что именно неучет этих условий и сдержанной позиции правительства Грузии стал причиной того, что страна не смогла получить статус кандидата в Европейский Союз в 2022 году.