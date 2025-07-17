О нас

США рассчитывают, что ситуация в Сирии будет урегулирована к концу дня

США рассчитывают, что ситуация в Сирии будет урегулирована к концу дня Администрация США рассчитывает, что деэскалация ситуации в Сирии произойдет к концу дня.
Другие страны
17 июля 2025 г. 23:38
США рассчитывают, что ситуация в Сирии будет урегулирована к концу дня

Администрация США рассчитывает, что деэскалация ситуации в Сирии произойдет к концу дня.

Как передает Report, с таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы согласовали конкретные шаги, которые позволят положить конец этой тревожной и ужасающей ситуации сегодня вечером. Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств, и мы полностью рассчитываем, что они это сделают", - указала она.

Напомним, что ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции для обеспечения стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это якобы стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице Дамаске.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Suriyada vəziyyətin bu gün deeskalasiya olunacağını gözləyir

Другие новости из категории

Словакия поддержит 18-й пакет санкций против России
Словакия поддержит 18-й пакет санкций против России
17 июля 2025 г. 23:54
Католический мир осуждает удар Израиля по церкви в Газе
Католический мир осуждает удар Израиля по церкви в Газе
17 июля 2025 г. 23:27
Орбан: Для урегулирования в Украине нужна встреча президентов РФ и США
Орбан: Для урегулирования в Украине нужна встреча президентов РФ и США
17 июля 2025 г. 23:19
Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе
Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе
17 июля 2025 г. 22:56
ВМС Йемена спасли российского моряка с сухогруза Eternity C в Красном море
ВМС Йемена спасли российского моряка с сухогруза Eternity C в Красном море
17 июля 2025 г. 22:27
Армия Израиля ликвидировала трех полевых командиров ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля ликвидировала трех полевых командиров ХАМАС в секторе Газа
17 июля 2025 г. 22:04
Эрдоган: Мы не допустим раздела Сирии
Эрдоган: Мы не допустим раздела Сирии
17 июля 2025 г. 21:53
Канцлер ФРГ отклонил предложение ЕК по бюджету Евросоюза
Канцлер ФРГ отклонил предложение ЕК по бюджету Евросоюза
17 июля 2025 г. 21:36
ЦАХАЛ признал неподготовленность к ситуации на границе с Сирией
ЦАХАЛ признал неподготовленность к ситуации на границе с Сирией
17 июля 2025 г. 21:10
Свириденко: Рост ВВП Украины в этом году составит не менее 3%
Свириденко: Рост ВВП Украины в этом году составит не менее 3%
17 июля 2025 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi