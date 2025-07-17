США рассчитывают, что ситуация в Сирии будет урегулирована к концу дня

Администрация США рассчитывает, что деэскалация ситуации в Сирии произойдет к концу дня.

Администрация США рассчитывает, что деэскалация ситуации в Сирии произойдет к концу дня.

Как передает Report, с таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы согласовали конкретные шаги, которые позволят положить конец этой тревожной и ужасающей ситуации сегодня вечером. Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств, и мы полностью рассчитываем, что они это сделают", - указала она.

Напомним, что ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции для обеспечения стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это якобы стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице Дамаске.